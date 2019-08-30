Матчи примеры и сборной Испании начнутся с минуты молчания в память о дочери Энрике

Как сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF), организация обратилась к УЕФА с просьбой организовать минуту молчания перед матчами сборной Испании с командами Румынии и Фарерских островов, которые пройдут в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.
Накануне стало известно, что у бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике умерла дочь. Девятилетняя девочка последние пять месяцев боролась с остеосаркомой - раком костей.
Напомним, что Луис Энрике возглавил сборную Испании в 2018 году, но внезапно покинул свой пост «по личным причинам» уже в июне 2019.
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