Матчи примеры и сборной Испании начнутся с минуты молчания в память о дочери Энрике Все матчи 3-го тура чемпионата Испании, которые должны состоятся до конца текущей недели, начнутся с минуты молчания в память о дочери бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Энрике.

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Как сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF), организация обратилась к УЕФА с просьбой организовать минуту молчания перед матчами сборной Испании с командами Румынии и Фарерских островов, которые пройдут в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

Накануне стало известно, что у бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике умерла дочь. Девятилетняя девочка последние пять месяцев боролась с остеосаркомой - раком костей.

Напомним, что Луис Энрике возглавил сборную Испании в 2018 году, но внезапно покинул свой пост «по личным причинам» уже в июне 2019.