Мостовой: Говорил, что «Спартак» вряд ли пройдет «Брагу». Португальцы – серьезная команда Первая игра прошла в Португалии и завершилась поражением красно-белых (0:1).

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался после ответного матча с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы (1:2).

«Вчерашний вылет «Спартака» – предсказуемое разочарование. Я говорил, что «Спартак» вряд ли пройдет «Брагу». Португальцы – серьезная команда, что мы и увидели.

Как только нашей команде попался серьезный соперник, все минусы вылезли наружу. До первого пропущенного гола вроде бы все было неплохо, но вот так вышло. Можно ссылаться на то, что команда строится. Вчера не хватило футбольной злости. Той злости, которую давали Зе Луиш и Адриано.

Нельзя говорить, что Тиль незаменимый. Посмотрим насколько он незаменимый после матча с «Зенитом», – цитирует Мостового «Чемпионат».