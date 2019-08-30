Мостовой: Говорил, что «Спартак» вряд ли пройдет «Брагу». Португальцы – серьезная команда

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался после ответного матча с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы (1:2).
«Вчерашний вылет «Спартака» – предсказуемое разочарование. Я говорил, что «Спартак» вряд ли пройдет «Брагу». Португальцы – серьезная команда, что мы и увидели.
Как только нашей команде попался серьезный соперник, все минусы вылезли наружу. До первого пропущенного гола вроде бы все было неплохо, но вот так вышло. Можно ссылаться на то, что команда строится. Вчера не хватило футбольной злости. Той злости, которую давали Зе Луиш и Адриано.
Нельзя говорить, что Тиль незаменимый. Посмотрим насколько он незаменимый после матча с «Зенитом», – цитирует Мостового «Чемпионат».
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег «У меня не было конфликта с Хартли». Пелино – о прощании с «Авангардом» и новом сезоне Тренер «Локомотива» Майк Пелино рассказал «Советскому спорту» о подготовке к новому сезону, а также о причинах ухода из «Авангарда». 28.08.2019 13:00 Хоккей Костяев Иван Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание Увы, лучший вратарь все-таки – Биннингтон, а не Василевский. Топ-10 голкиперов НХЛ «Советский спорт» объективно поправил рейтинг NHL Network. 28.08.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай Иван Игумнов: С Шипачевым мне играть очень нравится! Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов о победе в Кубке Мэра Москвы. 25.08.2019 22:25 Хоккей Кузютина Елена Григорий Денисенко: Краги еще не сбрасывал, но могу Нападающий «Локо» Григорий Денисенко о Кубке мира, своем характере и переходе во взрослый хоккей 30.08.2019 17:00 Хоккей Кузютина Елена Российское судейство в кризисе. На помощь готов прийти Кавазашвили В последние недели участились сообщения о возможном реформировании российского судейского корпуса. 30.08.2019 08:50 Футбол Борисов Антон Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US Open Лучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6. 26.08.2019 22:02 Теннис Мысин Николай Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей