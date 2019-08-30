Расписание матчей ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы Пресс-служба УЕФА опубликовала график армейского клуба.

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Московский ЦСКА стартует на групповом этапе Лиги Европы гостевым матчем против болгарского «Лудогорца», а в начале октябре примет на своем поле «Эспаньол».

Полное расписание матчей выглядит следующим образом:

1-й тур. 19 сентября. «Лудогорец» – ЦСКА

2-й тур. 3 октября. ЦСКА – «Эспаньол»

3-й тур. 24 октября. ЦСКА – «Ференцварош»

4-й тур. 7 ноября. «Ференцварош» – ЦСКА

5-й тур. 28 ноября. ЦСКА – «Лудогорец»

6-й тур. 12 декабря. «Эспаньол» – ЦСКА

Напомним, ЦСКА был посеян в первой корзине. Команда напрямую вышла в групповой этап Лиги чемпионов, заняв в прошлом сезоне четвертое место в премьер-лиге.