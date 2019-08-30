«Сампдория» и «Зенит» согласовали переход Ригони Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории».

Как сообщает TNT Sport со ссылкой на телеканал Sportitalia, 26-летний хавбек вернется в итальянский футбол, чтобы надеть футболку «Сампдории», так как клуб достиг соглашения с «Зенитом», чтобы аргентинский полузащитник получил новую возможность в серии А.

Как отмечается, контракт подразумевает аренду полузащитник с последующей возможность ю выкупа за 11 миллионов евро.

Напомним, что Ригони перешел в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину прошлого сезона правый вингер на правах аренды провел в «Аталанте.

В составе «Зенита» Ригони провел 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач.

Действующий контракт Ригони с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.