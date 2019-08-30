Икарди может вернуться в Испанию, став игроком «Атлетико» Об этом сообщает Cope.

Мадридский «Атлетико» намерен укрепить атакующую линию после продажи Антуана Гризманна.

Согласно источнику, «матрасники» хотят приобрести форварда «Валенсии» Родриго, однако, его переход зависит от сделки по продаже Анхеля Корреа в «Милан».

Если переход аргентинца не состоится «Атлетико» попробует приобрести форварда «Интера» Мауро Икарди, который официально выставлен на трансфер.

Отметим, что ранее нападающий числился в системе «Барселоны».

По слухам, 26-летний Икарди также имеет предложения от «Ювентуса», «Наполи», «Монако» и «Манчестер Юнайтед».