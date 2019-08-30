СМИ: Финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет на «Газпром Арене» Финальный матч футбольной Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге.

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Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с процессом выбора, УЕФА определил три стадиона - «Газпром Арена» (Санкт-Петербург), «Альянц-Арена» (Мюнхен) и «Уэмбли» (Лондон) - в качестве места для проведения следующих трех финалов Лиги чемпионов.

По информации издания, стадион в Санкт-Петербурге примет финал европейского турнира в 2120 году, арена в Германии получит право провести решающий матч в 2022 году, а финальная встреча Лиги чемпионов сезона 2022/23 пройдет на английском «Уэмбли».

Напомним, что процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября, а срок подачи заявок истек 15 февраля.