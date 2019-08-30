Тренера «Лудогореца»: Нам по силам выйти в плей-офф Лиги Европы Исполняющий обязанности главного тренера «Лудогореца» Станислав Генчев поделился мнением о жеребьевке группового раунда Лиги Европы.

- Наша команда достаточно квалифицированная, чтобы выйти в плей-офф. Мы опытны и располагаем игроками, которым задача по силам. Не знаю, кто будет руководить командой, но я уверен, что она отдаст на поле все силы, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в результате жеребьевки «Лудогорец» сыграет в одной группе с «Эспаньолом», ЦСКА и «Ференцварошем»