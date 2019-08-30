«Рома» официально объявила о переходе Смоллинга Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг продолжит карьеру в «Роме».

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Как сообщает пресс-служба римского клуба, 29-летний игрок обороны присоединяется к команде на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня 2020 года и обойдется итальянскому клубу в 3 миллиона евро.

- Это прекрасная возможность для меня. Возможность проверить себя в новой лиге в составе большого клуба, ставящего перед собой высокие задачи, - это как раз то, что мне было нужно. Надеюсь, смогу сразу приступить к делу. С нетерпением жду возможности присоединиться к команде, - прокомментировал подписание контракта Смоллинг.

Напомним, что Смоллинг выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2010 года. С тех пор он провел 323 встречи в составе «манкунианцев» и записал на свой счет 18 забитых мячей и 4 голевые передачи, а также получил 24 желтые карточки.