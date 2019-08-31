Президент «Трабзонспора»: Мне кажется, у нас сбалансированная группа в Лиге Европы Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу поделился мнением о жеребьевке группового раунда Лиги Европы.

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- «Базель» и «Краснодар» мне знакомы. О «Хетафе» знаю намного меньше. Мне кажется, у нас сбалансированная группа, все команды сильны примерно одним и тем же. Если не будем играть так, как мы это делали во вчерашнем матче с АЕКом, то, уверен, пробьемся в плей-офф, - приводит слова Агаоглу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в результате жеребьевки «Трабзонспор» сыграет в одной группе с «Краснодаром», «Хетафе» и «Базелем».