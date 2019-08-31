Агент - об ходе Павлюченко из «Тоттенхэма»: Леви лично уговаривал Рому остаться Олег Артемов, агент бывшего форварда «Тоттенхэма» Романа Павлюченко, рассказал, что президент лондонского клуба Даниел Леви лично уговаривал нападающего остаться.

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- Карьеру Павлюченко в Англии мог бы оценить если не на отлично, то на очень хорошо. Его любили болельщики, он забивал, было все прекрасно. Рома мог остаться дальше, его хотел купить «Сандерленд». Они готовы были подписать его на три года, но выбор пал на «Локомотив».

При этом мистер Леви лично приезжал к Роме домой, говорил: «Не делай поспешных решений, останься. Сходи в аренду, Реднаппа скоро в нашем клубе не будет, ему осталось чуть-чуть, — передает слова Артемова «Чемпионат».

Напомним, что Павлюченко перешел в «Тоттенхэм» в августе 2008 года из «Спартака». В феврале 2012 нападающий стал игроком «Локомотива». За лондонский клуб форвард провел 113 матчей, записав на свой счет 42 забитых мяча и 10 голевых передач.