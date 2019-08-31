«Рома» подтвердила переход Дефреля в «Сассуоло» Француз возвращается в свой бывший клуб.

Форвард «Ромы» Грегуар Дефрель перешел в «Сассуоло», сообщает официальный сайт «джаллоросси».

28-летний француз проведет нынешний сезон в составе черно-зеленых на правах аренды, после чего «Сассуоло» выкупит его трансфер за девять миллионов евро в случае выполнения ряда условий, о которых не сообщается. Аренда Дефреля обойдется клубу еще в три миллиона евро, а в зависимости от его показателей сумма сделки может вырасти еще на один-два миллиона.

Напомним, Дефрель перешел в «Рому» из «Сассуоло» в 2017 году по такой же схеме: первый сезон провел в аренде, после чего «волки» выкупили его за 15 миллионов евро.

Прошлый сезон Дефрель провел в аренде в «Сампдории» и забил 11 голов в 36 матчах серии A.