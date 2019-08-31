Никола Влашич: ЦСКА и «Эспаньол» можно считать фаворитами группы ЦСКА сыграет в Лиге Европы с «Лудогорецом», «Эспаньолом» и «Ференцварошем».

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

В пятницу в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, по итогам которой ЦСКА попал в группу H с «Лудогорецом», «Эспаньолом» и «Ференцварошем».

«Хорошая группа, – приводит слова 21-летнего хорвата официальный твиттер клуба. – На этой стадии уже все команды имеют определенный уровень мастерства, легких игр у нас не будет. Думаю, что нас и «Эспаньол» можно считать фаворитами группы.

С большим нетерпением жду начала турнира. Сделаем все, чтобы пройти в Лиге Европы как можно дальше».

В первом туре 19 сентября ЦСКА сыграет в гостях с «Лудогорецом».