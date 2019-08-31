«Уфа» – «Оренбург». Стартовые составы Начало матча – 11:30 (мск).

Главные тренеры «Уфы» и «Оренбурга» Вадим Евсеем и Владимир Федотов назвали составы на матч команд в восьмом туре премьер-лиги.

«Уфа»: Беленов (к), Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Йокич, Фомин, Карп, Емельянов, Гиоргобиани, Бизяк.

Запасные: Чернов, Шафинский, Круговой, Аликин, Никитин, Тилль, Голубев, Вомбергар, Кротов, Алиев, Козлов.

«Оренбург»: Руденко, Малых, Аюпов, Шахов, Терехов, Зотов, Мишкич, Афонин, Шкофлек, Фамейе, Деспотович (к).

Запасные: Климович, Довбня, Сиваков, Алвеш, Чуканов, Липовой, Москвичев, Черных, Кулишев, Козлов, Маляров, Галаджан.

Матч «Уфа» – «Оренбург» пройдет 31 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 11:30 (мск).