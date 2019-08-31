«Зенит» взял в аренду защитника «Минска» Прищепу 18-летний белорус выступает на позиции левого защитника.

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Защитник «Минска» Дмитрий Прищепа продолжит карьеру на правах аренды в «Зените», сообщает официальный сайт столичного клуба.

Соглашение между клубами предусматривает в дальнейшем первоочередное право на приобретение 18-летнего игрока действующими чемпионами России.

Прищепа выступает на позиции крайнего защитника, а также может сыграть в центре обороны. Он дебютировал за «Минск» в нынешнем сезоне и сыграл за команду в 13 матчах чемпионата Белоруссии. Осенью прошлого года он провел четыре игры в Юношеской лиге УЕФА.

Напомним, белорусские игроки не считаются легионерами в российском футболе.