«Рубин» – «Сочи». Стартовые составы - Советский спорт
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31 августа 2019 12:48ФутболГичунцев Артур

«Рубин» – «Сочи». Стартовые составы

Встреча пройдет в Казани и стартует в 14.00 мск.

«Рубин» и «Сочи» объявили составы на матч 8-го тура чемпионата России.

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков.

Запасные: Коновалов, Городовой, Денисов, Гранат, Плиев, Старфельт, Акбашев, Кипиани, Закиров, Седов, Кьяртанссон, Микелтадзе.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Лагатор, Нобоа, Заболотный.

Запасные: Фролов, Заболотный, Маргасов, Шакуро, Померко, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.

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