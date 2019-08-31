«Рубин» – «Сочи». Стартовые составы Встреча пройдет в Казани и стартует в 14.00 мск.

Загрузка... «Рубин» и «Сочи» объявили составы на матч 8-го тура чемпионата России. «Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков. Запасные: Коновалов, Городовой, Денисов, Гранат, Плиев, Старфельт, Акбашев, Кипиани, Закиров, Седов, Кьяртанссон, Микелтадзе. «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Лагатор, Нобоа, Заболотный. Запасные: Фролов, Заболотный, Маргасов, Шакуро, Померко, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.