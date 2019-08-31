Гус Тил: Уже сейчас понимаю, что сделал правильный выбор, перейдя в «Спартак» Голландец провел три матча за красно-белых.

Полузащитник «Спартака» Гус Тил рассказал о своем переходе из АЗ.

– Тяжело было уезжать из Голландии?

– Конечно, ведь я никогда прежде не менял клуб, – приводит слова 21-летнего Тила официальный сайт клуба. – Вся моя семья, мои друзья остались в Голландии. Но я решился на это приключение и уже сейчас понимаю, что сделал правильный выбор. Счастлив, что оказался в «Спартаке».

Напомним, Тил стал игроком «Спартака» 5 августа, после этого он сыграл в трех матчах премьер-лиги, в которых забил один гол и сделал три результативных передачи.

Ранее атакующий полузащитник выступал за АЗ. В 96 матчах за клуб на его счету 28 голов и 12 результативных передач.

1 сентября в восьмом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет дома с «Зенитом». Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 (мск).