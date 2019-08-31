Шамиль Газизов: Это уже все, край. Судьи жесточайше влияют на результат Функционер остался недоволен работой арбитров.

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов обрушился с критикой на судейскую бригаду в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Напомним, главным рефери поединка выступил Игорь Панин из Димитрова.

«Мы не победили только потому, что нас судил такой арбитр. Посмотрите матч и все сами увидите. Безобразное судейство! На второй минуте дает такую желтую карточку Карпу. Я понимаю, все бывает, но такое…

А назначенный пенальти в наши ворота? Я посмотрю, как этот же судья поставит такой же в другом матче. Почему он такой пенальти дает в нашу сторону, а в другие не ставит точно такой же?

3 сентября мы встречаемся с коллегами из других клубов с Егоровым (главой департамента судейства и инспектирования РФС), будем разговаривать. Это уже все, край… Судьи жесточайше влияют на результат! Не знаю, квалификация судей такая видимо… Коллеги знают мою позицию по будущему Егорова. 3-го числа посмотрим, как все будет», – цитирует Газизова Sport24.ru.

«Оренбург» одержал первую в сезоне победу, набрал пять очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. У «Уфы» осталось десять очков и десятое место.

В девятом туре, который состоится после международной паузы, «Уфа» сыграет в гостях с «Динамо», а «Оренбург» примет «Рубин».