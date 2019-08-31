«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, разгромив в гостях «Рубин» Встреча прошла в Казани.

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Футболисты «Сочи» нанесли поражение «Рубину» в матче 8-го тура РПЛ (3:0).

Дебютант лиги одержал первую победу благодаря голам Федора Кудряшова, Ибрагима Цаллагова и Александра Карапетяна. Отметим, что Кудряшов и Цаллагов ранее выступали за «Рубин».

После этой игры «Сочи» вышел на 14-е место в таблице, набрав 6 очков. У «Рубина» – 10 баллов и 9-я позиция.

15 сентября подопечные Александра Точилина сыграют в гостях с московским «Локомотивом», а «Рубин» в тот же день встретится на выезде с «Оренбургом».

РПЛ

8-й тур

«Рубин» – «Сочи» – 0:3

Голы: Цаллагов, 22 (0:1); Кудряшов, 52 (0:2); Карапетян, 90+3 (0:3).

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров (Микелтадзе, 76), Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков (Кьяртанссон, 55).

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Бурмистров, Полоз (Набиуллин, 66), Цаллагов, Мостовой (Померко, 73), Лагатор, Нобоа, Заболотный (Карапетян, 78).