«МЮ» и «Саутгемптон» сыграли вничью в 4-м туре АПЛ Встреча прошла на домашней арене «святых».

«Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» не смогли выявить победителя в матче 4-го тура чемпионата Англии – 1:1.

В составе «красных дьяволов» отличился Даниэль Джеймс. Он забил на 10-й минуте. «Святые» ушли от поражения в середине второго тайма. Отличился Янник Вестергор.

На 73-й минуте поединка «Саутгемптон» остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Кевин Дансо.

«МЮ» набрал 5 очков и вышел на 4-е место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» расположился на 13-м месте. В его активе 4 балла.

АПЛ

4-й тур

«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Голы: Джеймс, 10 (0:1) Вестергор, 58 (1:1).

Удаление: Дансо, 73.