Внучка Семина объявила состав «Локомотива» на матч против «Ростова» (видео) Встреча проходит в эти минуты на «РЖД Арене».

Загрузка... Сегодня, 31 августа, московский «Локомотив» принимает на домашней арене «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ. Перед началом игры внучка главного тренера железнодорожников Юрия Семина, Мария, выступила в роли диктора. Она объявила стартовый состав «Локомотива». Эта акция приурочена к предстоящему Дню знаний. Внучка Юрия Палыча представила стартовый состав «Локомотива» 🔥🔥🔥 #ЛокоРостов pic.twitter.com/3xqYFwJkZr — Руслан Абушкин (@abushkin) 31 августа 2019 г.