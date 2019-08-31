Внучка Семина объявила состав «Локомотива» на матч против «Ростова» (видео) - Советский спорт
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31 августа 2019 17:06ФутболГичунцев Артур

Внучка Семина объявила состав «Локомотива» на матч против «Ростова» (видео)

Встреча проходит в эти минуты на «РЖД Арене».

Сегодня, 31 августа, московский «Локомотив» принимает на домашней арене «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ.

Перед началом игры внучка главного тренера железнодорожников Юрия Семина, Мария, выступила в роли диктора. Она объявила стартовый состав «Локомотива». Эта акция приурочена к предстоящему Дню знаний.

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