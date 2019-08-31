Внучка Семина объявила состав «Локомотива» на матч против «Ростова» (видео)

Сегодня, 31 августа, московский «Локомотив» принимает на домашней арене «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ.
Перед началом игры внучка главного тренера железнодорожников Юрия Семина, Мария, выступила в роли диктора. Она объявила стартовый состав «Локомотива». Эта акция приурочена к предстоящему Дню знаний.
Михаил Погорелов в «Зените». Как к этому относиться? Обсуждаем один из незаметных, но весьма симптоматичных переходов. 30.08.2019 19:03 Футбол Терехов Сергей Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года. Но это пока неофициально Мы еще не знаем, примет ли «Зенит» участие в Лиге чемпионов 2020/2021. Но по крайней мере один матч турнира в Санкт-Петербурге наверняка состоится. Причем, самый главный. Финал! 31.08.2019 14:55 Футбол «Зенит» – в Лион, Неймар – в Париж или Дортмунд. Полный календарь Лиги чемпионов УЕФА сверстал график матчей группового турнира ЛЧ-2019/20. Оба российских представителя – «Зенит» и «Локомотив» - в первом туре сыграют в гостях. 30.08.2019 14:00 Футбол Безъязычный Алексей Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай Борис Майоров: «Спартак» со Знарком станет лучше 1 сентября стартует чемпионат КХЛ. В преддверии матча за Кубок открытия двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров ответил на актуальные вопросы. 30.08.2019 10:00 Хоккей Домрачев Владислав Армейцы и «Ак Барс» – главные претенденты на Кубок Континента. Остальным будет сложно Лишь три команды реально могут побороться за трофей. 29.08.2019 16:37 Хоккей Костяев Иван Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай Григорий Денисенко: Краги еще не сбрасывал, но могу Нападающий «Локо» Григорий Денисенко о Кубке мира, своем характере и переходе во взрослый хоккей 30.08.2019 17:00 Хоккей Кузютина Елена Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай Обошлось без Португалии. Зато ЦСКА и «Краснодар» ждут в Испании Прошедшая в Монако жеребьевка группового этапа Лиги Европы назвала соперников армейцев и «быков».
30.08.2019 16:32 Футбол Мощенко Захар