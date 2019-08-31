Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер сорвался Такой информацией располагает журналист Херард Морено.

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«Барселона» и «ПСЖ» не смогли договориться о трансфере форварда сборной Бразилии Неймара.

Согласно источнику, нападающий уже в курсе сложившейся ситуации и сообщил об этом игрокам каталонского клуба. Он отметил, что его возвращение на «Камп Ноу» этим летом не состоится.

Ранее сообщалось, что чемпион Франции готов продать игрока, если за его уход заплатят 215 млн евро. «Барселона», в свою очередь, предлагала 125 млн евро, поскольку хотела включить в сделку двух игроков. «ПСЖ» не устроил этот вариант.

27-летний Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего отправился в чемпионат Франции. Сумма сделки составила 222 млн евро.