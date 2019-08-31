СМИ: «Зенит» сможет выкупить Осорио за 9 млн евро Об этом сообщает Record.

Защитник «Порту» Йордан Осорио близок к переходу в «Зенит». Согласно источнику, футболист сборной Венесуэлы отправится в РПЛ на правах годичной аренды. При этом у чемпиона России будет право выкупа за 9 млн евро.

25-летний игрок перебрался в «Порту» в 2018 году. Минувший сезон он провел на правах аренды в футбольном клубе «Витория», где отыграл 30 матчей и забил 2 гола.

1 сентября «Зенит» сыграет в гостях против московского «Спартака». Матч 8-го тура РПЛ стартует в 19.00 мск.