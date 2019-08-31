Беленов – о матче с «Оренбургом»: Судейство было в одну сторону, тяжело что-то говорить

Голкипер «Уфы» Александр Беленов высказался после поражения от «Оренбурга» в домашнем матче 8-го тура РПЛ (1:2).
«VAR должен быть в каждом матче. Был момент во втором тайме, когда человек положил ногу на колено Кротову, от шипов следы остались, но даже нарушения не зафиксировали. А в моменте со второй карточкой с Пуцко он выбил мяч, а потом по инерции зацепил ногу. На мой взгляд, там даже фола не было.
Сегодня судейство было в одну сторону. Вам так не кажется? Мне из ворот так показалось. Второй гол мы с другой камеры смотрели. Там был офсайд. Боковой судья не успел за моментом, он сам это признал. Тяжело что-то говорить. Если бы был VAR, было бы более справедливо», – цитирует Беленова Sport24.ru.
«Оренбург» одержал первую в сезоне победу, набрал пять очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. У «Уфы» осталось десять очков и десятое место.
В девятом туре, который состоится после международной паузы, «Уфа» сыграет в гостях с «Динамо», а «Оренбург» примет «Рубин».
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде. 25.08.2019 13:05 Бокс Усачев Владислав Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга Главный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58 Теннис Мысин Николай Григорий Денисенко: Краги еще не сбрасывал, но могу Нападающий «Локо» Григорий Денисенко о Кубке мира, своем характере и переходе во взрослый хоккей 30.08.2019 17:00 Хоккей Кузютина Елена Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open Сегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины). 26.08.2019 11:24 Теннис Мысин Николай Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей 23 килограмма и 10 литров: каким теперь будет главный трофей молодежки МХЛ представила новый Кубок Харламова 30.08.2019 14:13 Хоккей Кузютина Елена Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай «Локомотив» потерял три очка и Алексея Миранчука. «Ростов» возглавил таблицу РПЛ Команда Юрия Семина проиграла на своем поле «Ростову» и потеряла из-за травмы одного из своих лидеров. 31.08.2019 18:54 Футбол Мощенко Захар Вера Звонарева: Не хотела бы жить в Нью-Йорке Перед вылетом в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США гостем нашей редакции стала Вера Звонарева. 23.08.2019 09:40 Теннис Волохов Юрий, Мысин Николай