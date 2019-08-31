Беленов – о матче с «Оренбургом»: Судейство было в одну сторону, тяжело что-то говорить Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик».

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Голкипер «Уфы» Александр Беленов высказался после поражения от «Оренбурга» в домашнем матче 8-го тура РПЛ (1:2).

«VAR должен быть в каждом матче. Был момент во втором тайме, когда человек положил ногу на колено Кротову, от шипов следы остались, но даже нарушения не зафиксировали. А в моменте со второй карточкой с Пуцко он выбил мяч, а потом по инерции зацепил ногу. На мой взгляд, там даже фола не было.

Сегодня судейство было в одну сторону. Вам так не кажется? Мне из ворот так показалось. Второй гол мы с другой камеры смотрели. Там был офсайд. Боковой судья не успел за моментом, он сам это признал. Тяжело что-то говорить. Если бы был VAR, было бы более справедливо», – цитирует Беленова Sport24.ru.

«Оренбург» одержал первую в сезоне победу, набрал пять очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. У «Уфы» осталось десять очков и десятое место.

В девятом туре, который состоится после международной паузы, «Уфа» сыграет в гостях с «Динамо», а «Оренбург» примет «Рубин».