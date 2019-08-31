«Челси» на 89-й минуте упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:2. В составе лондонской команды дублем отметился Тэмми Абрахам (19-я и 43-я минуты). У клуба из Шеффилда точным ударом отличился Каллум Робинсон (46), еще один гол в собственные ворота отправил защитник «лондонцев» Курт Зума (89).

После этой игры «Челси», набрав пять очков поднялся на девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» с пятью очками расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона», а «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Саутгемптон».

Добавим, что в параллельном матче 4-го тура «Ньюкасл» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» - 1:1.