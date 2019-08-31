Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить дома «Брайтон» Футболисты «Манчестер Сити» крупно переиграли «Брайтон» в домашнем матче 4-го тура английской премьер-лиги.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счетом 4:0. В составе «горожан» голами отметились Кевин Де Брейне (2-я минута), Серхио Агуэро (42, 55) и Бернарду Силва (79).

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 10 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с четырьмя очками расположился на 16-м месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Норвича», а «Брайтон» на своем поле встретится с «Бернли».