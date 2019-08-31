Александр Точилин: У «Рубина» много свободных зон. Мы использовали это Дебютант российской премьер-лиги впервые добыл победу в высшем дивизионе.

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался после победы над казанским «Рубином» в матче 8-го тура РПЛ (3:0).

«Мы дали сыграть «Рубину» в свой футбол, мы изучили их сильные и слабые места. У них достаточно много свободных зон при атакующих действиях, мы использовали это, поставили на фланг быстрых игроков», заявил специалист для Sport24.ru.

«Сочи» вышел на 14-е место в таблице, набрав 6 очков. У «Рубина» – 10 баллов и 9-я позиция.

15 сентября подопечные Александра Точилина сыграют в гостях с московским «Локомотивом», а «Рубин» в тот же день встретится на выезде с «Оренбургом».