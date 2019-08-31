Защитник «Порту» Осорио перешел в «Зенит» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник «Порту» Йордан Осорио продолжит карьеру в чемпионате России. Сегодня, 31 августа, он перешел в «Зенит» на правах годичной аренды с правом выкупа.

25-летний игрок перебрался в «Порту» в 2018 году. Минувший сезон он провел на правах аренды в футбольном клубе «Витория», где отыграл 30 матчей и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что полноценный трансфер игрока обойдется питерцам в 9 млн евро.

1 сентября «Зенит» сыграет в гостях против московского «Спартака». Матч 8-го тура РПЛ стартует в 19.00 мск.