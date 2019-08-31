Юрий Семин: Травма Миранчука выбила нас из колеи, в сборную он не поедет Игрок покинул поле в первом тайме.

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался после домашнего поражения от «Ростова» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.

Отметим, что в этой игре красно-зеленые потеряли российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Мы совершили те ошибки, которые нельзя совершать в таком матче. Поэтому проиграли. «Ростов» реализовал их и закономерно взял три очка.

Промах Джорджевича? Такие моменты бывают. Промах есть промах – он должен работать.

Травма Алексея Миранчука, думаю, что серьезная. Думаю, в сборную он не поедет. Его травма выбила нас из колеи. Правильной замены сразу мы не совершили», – цитирует специалиста Sport24.ru.