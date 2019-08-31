«Барселона» упустила победу в концовке матча с «Осасуной»

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Встреча прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Роберто Торрес (7-я и 81-я минуты). У каталонского клуба отличились Ансумане Фати (51) и Артур Рамос (64).

После этой игры «Осасуна» набрала пять очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице примеры. «Барселона» с четырьмя очками располагается на пятом месте.

В следующем туре «Осасуна» в гостях сыграет против «Вальядолида», а «Барселона» на своем поле встретится с «Валенсией».