«Милан» взял верх над «Брешией», одержав первую победу в чемпионате

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на свой счет записал полузащитник миланской команды Хакан Чалханоглу (12).
После этой игры «Милан» набрал три очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице серия А. «Брешиа» с таким же количеством очков занимает девятое место.
В следующем туре «Милан» в гостях сыграет против «Вероны», а «Брешиа» на своем поле примет «Болонью».
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