«Милан» взял верх над «Брешией», одержав первую победу в чемпионате Футболисты «Милана» одержали победу над «Брешией» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на свой счет записал полузащитник миланской команды Хакан Чалханоглу (12).

После этой игры «Милан» набрал три очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице серия А. «Брешиа» с таким же количеством очков занимает девятое место.

В следующем туре «Милан» в гостях сыграет против «Вероны», а «Брешиа» на своем поле примет «Болонью».