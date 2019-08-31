«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся на первое место в чемпионате Англии

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Встреча прошла в Бернли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счетом 3:0. В составе «мерсисайдцев» голами отметились Садио Мане (37-я минута) и Роберто Фирмино (80), еще один мяч в собственные ворота переправил нападающий «Бернли» Крис Вуд (33).

После этой игры «Ливерпуль», набрав 12 очков, вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с четырьмя очками расположился на 11-м месте.

В следующем туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле встретится с «Ньюкаслом», а «Бернли» в гостях сыграет против «Брайтона».