«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся на первое место в чемпионате Англии

Встреча прошла в Бернли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счетом 3:0. В составе «мерсисайдцев» голами отметились Садио Мане (37-я минута) и Роберто Фирмино (80), еще один мяч в собственные ворота переправил нападающий «Бернли» Крис Вуд (33).
После этой игры «Ливерпуль», набрав 12 очков, вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с четырьмя очками расположился на 11-м месте.
В следующем туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле встретится с «Ньюкаслом», а «Бернли» в гостях сыграет против «Брайтона».
Михаил Погорелов в «Зените». Как к этому относиться? Обсуждаем один из незаметных, но весьма симптоматичных переходов. 30.08.2019 19:03 Футбол Терехов Сергей Увы, лучший вратарь все-таки – Биннингтон, а не Василевский. Топ-10 голкиперов НХЛ «Советский спорт» объективно поправил рейтинг NHL Network. 28.08.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай Обошлось без Португалии. Зато ЦСКА и «Краснодар» ждут в Испании Прошедшая в Монако жеребьевка группового этапа Лиги Европы назвала соперников армейцев и «быков».
30.08.2019 16:32 Футбол Мощенко Захар Борис Майоров: «Спартак» со Знарком станет лучше 1 сентября стартует чемпионат КХЛ. В преддверии матча за Кубок открытия двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров ответил на актуальные вопросы. 30.08.2019 10:00 Хоккей Домрачев Владислав Валерий Карпин: Футболисты у нас опытные, лидерства в чемпионате не должны испугаться По мнению главного тренера «Ростова», его подопечные провели далеко не выдающийся матч на выезде против «Локомотива», хотя и этого хватило для победы (2:1). 31.08.2019 19:51 Футбол Мощенко Захар Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US Open Лучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6. 26.08.2019 22:02 Теннис Мысин Николай