Трент Александер-Арнольд: Надеюсь, что «Ливерпуль» сможет сохранить победный ритм

- Нам немного повезло с автоголом, но гол есть гол, никто не будет жаловаться. Мы сделали ровно то, что хотели. Надеюсь, что сможем сохранить этот ритм и избежать травм.
Мы преследовали «Манчестер Сити» до конца прошлого сезона, надеюсь, в этом мы сумеем сделать один шаг вперед, - приводит слова защитника BBC.
Добавим, что «Ливерпуль» одержал четвертую победу на старте чемпионата и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. В следующем туре «мерсисайдцы» на своем поле встретятся с «Ньюкаслом».
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