Трент Александер-Арнольд: Надеюсь, что «Ливерпуль» сможет сохранить победный ритм Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу команды в матче 4-го тура английской премьер-лиги против «Бернли» (3:0).

- Нам немного повезло с автоголом, но гол есть гол, никто не будет жаловаться. Мы сделали ровно то, что хотели. Надеюсь, что сможем сохранить этот ритм и избежать травм.

Мы преследовали «Манчестер Сити» до конца прошлого сезона, надеюсь, в этом мы сумеем сделать один шаг вперед, - приводит слова защитника BBC.

Добавим, что «Ливерпуль» одержал четвертую победу на старте чемпионата и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. В следующем туре «мерсисайдцы» на своем поле встретятся с «Ньюкаслом».