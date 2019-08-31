Юрген Клопп: Неделю за неделей парни создают свою собственную историю Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 4-го тура английской премьер-лиги против «Бернли» (3:0).

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- Мы провели великолепный матч. Моментами показали очень, очень хороший футбол. Нам немного повезло с первым голом, но мы форсировали эту ситуацию. Контролировали игру настолько, насколько могли. Мы были агрессивны и хорошо защищались.

Бернли также сыграл в отличный футбол, у них были возможности поймать нас на конртатаках. Такая игра - настоящий вызов для нашей концентрации. Мы должны быть готовы к подобному.

Когда я пришел в «Ливерпуль», то сказал всем, что мы хотим создать свою собственную историю, и это то, чем занимаются парни неделю за неделей. У нас была сложная предсезонная подготовка, поэтому я не ожидал побед в этих первых четырех играх, - приводит слова Клоппа BBC.

Добавим, что «Ливерпуль» одержал четвертую победу на старте чемпионата и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. В следующем туре «мерсисайдцы» на своем поле встретятся с «Ньюкаслом».