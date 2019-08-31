Соперник «Краснодара» по Лиге Европы «Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом»

Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Хорхе Молина (24-я минута). У гостей отличился Хоселу (31).
После этой игры «Хетафе» набрал второе очко в чемпионате и поднялся на 13-е место в турнирной таблице примеры. «Алавес», имея в активе пять очков, занимает пятое место.
В следующем туре «Хетафе» в гостях сыграет против «Бетиса», а «Алавес» на своем поле примет «Севилью».
Добавим, что в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» 2 октября сыграет в гостях против «Краснодара».
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