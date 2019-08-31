Нападающий «Ромы» Шик близок к переходу в «РБ Лейпциг» - Советский спорт
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31 августа 2019 22:31Футбол

Нападающий «Ромы» Шик близок к переходу в «РБ Лейпциг»

Форвард «Ромы» Патрик Шик может перебраться в чемпионата Германии.

Как сообщает сайт журналиста Sky Sports Джанлуки ди Марцио, 23-летний чешский нападающий подпишет двухлетний контракт с клубом из Лейпцига.

Как отмечается, «римляне» готовы позволить чеху переход в другой клуб, так как надеются до закрытия трансферного окна подписать хорватского нападающего «Атлетико» Николу Калинича.

Напомним, что Шик перебрался в «Рому» из «Сампдории» в июле 2018 года за 9 миллионов евро. С тех пор он провел 58 матчей за римский клу и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 голевые передачи.

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