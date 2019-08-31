Льоренте прилетел в Италию для подписания контракта с «Наполи» Бывший нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте прибыл в Италию, чтобы заключить контракт с командой из Неаполя.

Загрузка...

Как сообщает Goal.com, 34-летний испанский форвард, срок действия контракта которого с «Тоттенхэмом» завершился по окончании прошлого сезона, подпишет с командой Карло Анчелотти двухлетнее соглашение.

Напомним, что последние два сезона Льоренте выступал за «Тоттенхэм». Нападающий провел в составе английского клуба 66 матчей и записал на свой счет 27 забитых мячей и 10 голевых передач.

Добавим, что в переходе испанца также были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина».