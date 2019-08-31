Льоренте прилетел в Италию для подписания контракта с «Наполи»

Как сообщает Goal.com, 34-летний испанский форвард, срок действия контракта которого с «Тоттенхэмом» завершился по окончании прошлого сезона, подпишет с командой Карло Анчелотти двухлетнее соглашение.
Напомним, что последние два сезона Льоренте выступал за «Тоттенхэм». Нападающий провел в составе английского клуба 66 матчей и записал на свой счет 27 забитых мячей и 10 голевых передач.
Добавим, что в переходе испанца также были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентина».
Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде. 25.08.2019 13:05 Бокс Усачев Владислав Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай Андрей Сироткин: В восьмом раунде Ковалев был на грани Известный российский боксер Андрей Сироткин поделился впечатлением от победы Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. 24.08.2019 23:50 Бокс Усачев Владислав Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Луи Ван Гал: Рановато меня записали в пенсионеры В 2016-м этого знаменитого голландского тренера уволили из «Манчестер Юнайтед», три года он отдыхал, а в марте этого года вдруг объявил о том, что уходит из футбола. 31.08.2019 11:13 Футбол Россияне выступили на турнире UFC в Китае. Один из них неожиданно проиграл (видео) На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157 в Китае выступили бывших чемпиона организации М-1. Дамир Исмагулов одержал победу, а Хадис Ибрагимов потерпел неожиданное поражение. 31.08.2019 13:23 ММА Ващенко Сергей Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав Дамир Исмагулов: Порье опаснее Макгрегора Бывший чемпион M-1 Global в легком весе (70 кг) – о сопернике, Казахстане и Хабиб – Порье. 29.08.2019 14:16 ММА Усачев Владислав