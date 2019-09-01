Гонсало Игуаин: Мы потеряли контроль над игрой, поэтому «Наполи» удалось сравнять счет - Советский спорт
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01 сентября 2019 01:14Футбол

Гонсало Игуаин: Мы потеряли контроль над игрой, поэтому «Наполи» удалось сравнять счет

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал победу в домашнем матче 2-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (4:3).

- Вот это да. Это были американские горки. Они очень быстро забили два гола, этого нельзя было допускать. Мы потеряли контроль над игрой, поэтому им удалось сравнять счет. К счастью, в итоге мы все же победили.Это очень важная победа. Нам есть, над чем работать, но мы сделали все возможное, и в итоге были вознаграждены.

Я пришел сюда с мотивацией остаться. Я люблю эту футболку, этот клуб и его фанатов. С первой секунды в моей голове была только одна мысль, что я хочу остаться, - приводит слова Игуаина Sky Sport Italia.

Напомним, что «Наполи» удалось сравнять счет, проигрывая по ходу матча три мяча. Однако на второй минуте компенсированного времени защитник неаполитанской команды Калиду Кулибали после подачи штрафного срезал мяч в собственные ворота.

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