Карло Анчелотти: Мы можем конкурировать с «Ювентусом», но сегодня упустили возможность Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подвел итоги выездного матча 2-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (3:4).

Загрузка...

- Мы провалили этот тест, так как целый час играли очень плохо. Казалось, что все кончено, но мы смогли вернуться матч в нужное русло, он мог закончиться и 3:3 и 4:3. Но это не изменило бы того факта, что наша эффективность и самоотдача просто не выдерживает критики.

Игра изменилась, потому что при счете 3:0 «Ювентус» сосредоточился на контратаках, а мы стали больше контролировать мяч. Ирвин Лосано добавил активности и мощи нашей атаке, но дело было не только в его появлении. Мы позволили сопернику давить на нас. Фабиан Руис был изолирован на протяжении первого тайма, и мы не могли доставить до него мяч.

Наша оборона - это отдельная проблема. Мы пропустили семь мячей в двух играх, потому что команда не готова жертвовать собой. У нас в обороне находилось семь или восемь игроков, когда свои мячи забивали Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду, так что это не стало следствием провала в атаке.

Футболисты «Ювентуса» обладают сильным характером. Мы знаем, что они всегда собираются в критические моменты. Мы можем конкурировать с ними, но сегодня упустили возможность из-за того, что первый час встречи попросту не играли.

Я разочарован. И был бы разочарован даже если бы матч завершился вничью (3:3), поскольку наша самоотдача осталась прежней, - передает слова Анчелотти Sky Sport Italia.

Напомним, что «Наполи» удалось сравнять счет в этом матче, проигрывая по ходу встречи три мяча. Однако на второй минуте компенсированного времени защитник неаполитанской команды Калиду Кулибали после подачи штрафного срезал мяч в собственные ворота.