«Реал» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара Мадридский «Реал» не оставляет попыток подписать нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Daily Star.

Ранее парижане отказали «Барселоне». Неймар был готов заплатить «ПСЖ» 20 миллионов евро, чтобы его отпустили в каталонский клуб, но чемпионы Франции не согласились.

«Реал» мечтает о трансфере Неймара еще с начала 2010-х, однако в 2013 футболист выбрал «Барселону».

Трансферное окно в Европе закрывается в ночь на 3 сентября.