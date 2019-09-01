Шкртел спустя 22 дня ушел из «Аталанты». Он считает себя неготовым к серии А Экс-футболист «Зенита» и «Ливерпуля» подписал однолетний контракт с бергамцами 9 августа 2019 года.

Загрузка...

Защитник Мартин Шкртел разорвал контракт с «Аталантой», сообщает FC Update. 34-летний словак сообщил руководству, что физически не готов к выступлениям в серии А. Не исключено, что Шкртел завершит карьеру.

Отметим, что ранее футболисты «Аталанты» жаловались на тяжелые тренировки под руководством Джана Пьеро Гасперини.