Защитник «Подольчанки» умерла на 24-м году жизни Футбольный клуб «Подольчанка» сообщил о смерти своего игрока.

Защитник Полина Кобзева умерла от остановки сердца. 27 июня ей исполнилось 23 года.

«У нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у неё остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнование ее родным и близким», – написано на странице клуба «Вконтакте».

Там же указаны реквизиты для оказания помощи родителям футболистки.