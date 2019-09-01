«Урал» – «Краснодар». Команды забили по голу (видео) «Урал» – «Краснодар» – 1:1.

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В матче восьмого тура чемпионата России «Урал» – «Краснодар» открыт счет. На 19-й минуте отличился защитник гостей Дмитрий Скопинцев, а 22-й минуте хавбек хозяев Юрий Бавин сравнял счет.