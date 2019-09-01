«Урал» – «Краснодар». Команды забили по голу (видео)

В матче восьмого тура чемпионата России «Урал» – «Краснодар» открыт счет. На 19-й минуте отличился защитник гостей Дмитрий Скопинцев, а 22-й минуте хавбек хозяев Юрий Бавин сравнял счет.
Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда. 25.08.2019 01:44 Бокс Усачев Владислав «Локомотив» потерял три очка и Алексея Миранчука. «Ростов» возглавил таблицу РПЛ Команда Юрия Семина проиграла на своем поле «Ростову» и потеряла из-за травмы одного из своих лидеров. 31.08.2019 18:54 Футбол Мощенко Захар Андре Виллаш-Боаш: В «Зените» я все решал сам Из Питера в Марсель через Китай – причуды тренерских маршрутов. 01.09.2019 09:00 Футбол Туманов Дмитрий «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий «Старая синьора» дружит с Фортуной. «Ювентус» и «Наполи» выдали суперматч Неаполитанцы в Турине сумели отыграться с 0:3, но все равно проиграли из-за глупейшего автогола своего защитника. 01.09.2019 00:04 Футбол Мощенко Захар Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года. Но это пока неофициально Мы еще не знаем, примет ли «Зенит» участие в Лиге чемпионов 2020/2021. Но по крайней мере один матч турнира в Санкт-Петербурге наверняка состоится. Причем, самый главный. Финал! 31.08.2019 14:55 Футбол Дамир Исмагулов: Порье опаснее Макгрегора Бывший чемпион M-1 Global в легком весе (70 кг) – о сопернике, Казахстане и Хабиб – Порье. 29.08.2019 14:16 ММА Усачев Владислав Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай