«Урал» – «Краснодар». Команды забили по голу (видео) - Советский спорт
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01 сентября 2019 14:24ФутболКоноплев Александр

«Урал» – «Краснодар». Команды забили по голу (видео)

«Урал» – «Краснодар» – 1:1.

В матче восьмого тура чемпионата России «Урал» – «Краснодар» открыт счет. На 19-й минуте отличился защитник гостей Дмитрий Скопинцев, а 22-й минуте хавбек хозяев Юрий Бавин сравнял счет.

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