«Урал» – «Краснодар». Гости забили два мяча за две минуты (видео) «Урал» – «Краснодар» – 2:4.

Новости СМИ2 В матче восьмого тура «Урал» – «Краснодар» забито два мяча. На 80-й минуте отличился хавбек краснодарцев Даниил Уткин, а через две минуты забил его партнер Вандерсон Масиэл. Счет стал 2:4.