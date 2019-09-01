«Урал» – «Краснодар». Гости забили два мяча за две минуты (видео) - Советский спорт
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01 сентября 2019 15:45ФутболКоноплев Александр

«Урал» – «Краснодар». Гости забили два мяча за две минуты (видео)

«Урал» – «Краснодар» – 2:4.

В матче восьмого тура «Урал» – «Краснодар» забито два мяча.

На 80-й минуте отличился хавбек краснодарцев Даниил Уткин, а через две минуты забил его партнер Вандерсон Масиэл. Счет стал 2:4.

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