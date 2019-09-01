«Краснодар» победил «Урал» на выезде и возглавил турнирную таблицу

В матче восьмого тура российской премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге уступил «Краснодару» – 2:4.
У хозяев отличились Юрий Бавин (21-я минута) и Отман Эль-Кабир (68). У победителей забивали Дмитрий Скопинцев (19), Ари (37), Даниил Уткин (80) и Вандерсон Масиэл (82).
«Краснодар» с 17 очками вышел в лидеры чемпионата России, обойдя «Ростов» по дополнительным показателям. В следующем туре «быки» дома примут «Крылья Советов».
«Урал» с 10 очками занимает восьмое место. 15 сентября «шмели» сыграют на выезде со «Спартаком».
РПЛ
Восьмой тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» – 2:4 (1:2)
Голы: Скопинцев, 19 (0:1); Бавин, 21 (1:1); Ари, 37 (1:2); Эль-Кабир, 68 (2:2); Уткин, 80 (2:3); Вандерсон Масиэл, 82 (2:4).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Кухарчик, 78), Бавин, Бикфалви (Эль-Кабир, 57), Бумаль, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Скопинцев (Намли, 79), Рамирес, Спаич, Фьолусон, Камболов, Ольссон (Уткин, 70), Вилена, Ари (Игнатьев, 69), Вандерсон.
Предупреждения: Бумаль, 83 – Ольссон, 59; Петров, 90+4.