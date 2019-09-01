«Краснодар» победил «Урал» на выезде и возглавил турнирную таблицу «Краснодар» вернулся на первое место.

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В матче восьмого тура российской премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге уступил «Краснодару» – 2:4.

У хозяев отличились Юрий Бавин (21-я минута) и Отман Эль-Кабир (68). У победителей забивали Дмитрий Скопинцев (19), Ари (37), Даниил Уткин (80) и Вандерсон Масиэл (82).

«Краснодар» с 17 очками вышел в лидеры чемпионата России, обойдя «Ростов» по дополнительным показателям. В следующем туре «быки» дома примут «Крылья Советов».

«Урал» с 10 очками занимает восьмое место. 15 сентября «шмели» сыграют на выезде со «Спартаком».

РПЛ

Восьмой тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» – 2:4 (1:2)

Голы: Скопинцев, 19 (0:1); Бавин, 21 (1:1); Ари, 37 (1:2); Эль-Кабир, 68 (2:2); Уткин, 80 (2:3); Вандерсон Масиэл, 82 (2:4).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Кухарчик, 78), Бавин, Бикфалви (Эль-Кабир, 57), Бумаль, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Скопинцев (Намли, 79), Рамирес, Спаич, Фьолусон, Камболов, Ольссон (Уткин, 70), Вилена, Ари (Игнатьев, 69), Вандерсон.

Предупреждения: Бумаль, 83 – Ольссон, 59; Петров, 90+4.