Погба не будет подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба откажется от подписания нового соглашения с «манкунианцами».

Как сообщает Mirror, несмотря на то, что этим летом 26-летний француз не смог переехать в «Реал», он по-прежнему заинтересован в том, чтобы подписать контракт с мадридским клубом в следующем году.

Погба, которому этим летом «Манчестер Юнайтед» предложил контракт на 199 миллионов евро, надеется, что перед стартом следующего сезона он сможет перебраться в Мадрид, отказавшись продлить действующее соглашение с английским клубом.

Ранее сообщалось, главный тренер испанской команды Зинедин Зидан, для которого полузащитник был главной трансферной целью в летнее трансферное окно, был в ярости, узнав, что не удалось заключить сделку по переходу француза.

Добавим, что действующий контракт Погба с английским клубом рассчитан до лета 2021 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 100 миллионов евро. В сезоне-2018/19 француз провел 47 матчей за манкунианцев во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.