Соперник «Краснодара» в Лиге Европы «Базель» обыграл «Лугано» Футболисты «Базеля» одержали победу над «Лугано» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Швейцарии со счетом 2:1.

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Дубль в составе хозяев поля на свой счет записал Кемаль Адеми (27-я и 48-я минуты). У гостей отличился Никола Далмонте (86).

«Базель» одержал пятую победу в чемпионате и, набрав 15 очков, вышел на первую строчку в турнирной таблице.

«Краснодар» сыграет со швейцарской командой в рамках группового этапа Лиги Европы. Первый матч пройдет 19 сентября в Швейцарии, ответная игра состоится 28 ноября в Краснодаре.