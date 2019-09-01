«Витесс» обыграл АЗ и вышел в лидеры чемпионата Голландии

В составе «Витесса» голами отметились Тим Матаваж (45-я минута) и Матуш Беро (90+6, пен.). У АЗ точным ударом отличился Тен Копмейнерс (33).
После этой игры «Витесс» набрал 11 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре подопечные Слуцкого встретятся в гостях с «ПСВ».
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья «Канадцы меня подстрелили, но я ответил им победой». «Локо» выиграл Кубок мира Ярославская молодежка вновь доказала, что ей нет равных. 31.08.2019 23:27 Хоккей Кузютина Елена Алексей Морозов: Агенты и даже родители переманивают молодежь за океан Управляющий директор МХЛ, российский хоккеист Алексей Морозов о возможностях развития карьеры молодых хоккеистов в России. 31.08.2019 10:23 Хоккей Кузютина Елена Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий «Газпром Арена» похожа на пьяного жениха на свадьбе Мы не во всем согласны с позицией нашего обозревателя, который комментирует получение стадионом в Питере права на проведение финала Лиги чемпионов-2021. Но считаем, что и такая, весьма полемическая точка зрения имеет право на существование. 31.08.2019 23:12 Футбол Терехов Сергей Армейцы и «Ак Барс» – главные претенденты на Кубок Континента. Остальным будет сложно Лишь три команды реально могут побороться за трофей. 29.08.2019 16:37 Хоккей Костяев Иван