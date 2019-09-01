«Витесс» обыграл АЗ и вышел в лидеры чемпионата Голландии «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл АЗ в домашнем матче 5-го тура чемпионата Голландии со счетом 2:1.

Загрузка... В составе «Витесса» голами отметились Тим Матаваж (45-я минута) и Матуш Беро (90+6, пен.). У АЗ точным ударом отличился Тен Копмейнерс (33). После этой игры «Витесс» набрал 11 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре подопечные Слуцкого встретятся в гостях с «ПСВ».