Евгений Ловчев: Тил был плох, Ларссон – совсем плох Наш обозреватель о матче 8-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

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- Что касается новичков «Спартака», за ним сейчас все внимательно следят, Шюррле опять был самым заметным, хотя и у него силенки ближе к концу закончились. Тил был плох, а Ларссон – совсем плох. И опять нечего сказать по поводу Понсе. Он не играл полный матч, но вышел на замену и совсем ничем не запомнился. Фактически «Спартак» не создал ни одного момента, хотя выглядел лучше, чем в матче с «Брагой».