Евгений Ловчев: В концовке «Спартак» сдал физически Наш обозреватель о матче 8-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

- В концовке «Спартак» сдал физически, хотя продолжал владеть преимуществом. Игра на два фронта сказалась. Судьбу решил один очень удачный удар Жиркова, но его могло и не быть. Тогда матч закончился бы вничью, и это было бы более справедливый результат. Но само качество футбола было не слишком высоким – много брака в передачах, вязкая и боязливая с обеих сторон игра.