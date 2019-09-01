Евгений Ловчев: В концовке «Спартак» сдал физически - Советский спорт
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01 сентября 2019 21:42Футбол

Евгений Ловчев: В концовке «Спартак» сдал физически

Наш обозреватель о матче 8-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

- В концовке «Спартак» сдал физически, хотя продолжал владеть преимуществом. Игра на два фронта сказалась. Судьбу решил один очень удачный удар Жиркова, но его могло и не быть. Тогда матч закончился бы вничью, и это было бы более справедливый результат. Но само качество футбола было не слишком высоким – много брака в передачах, вязкая и боязливая с обеих сторон игра.

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