Гол Лукаку с пенальти принес «Интеру» победу над «Кальяри» и вывел в лидеры серии А Футболисты «Кальяри» не смогли удержать ничью с «Интером» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Милана. В составе хозяев поля голом отметился Жоао Педро (50-я минута). У гостей точные удары на счету Лаутаро Мартинеса (27) и Ромелу Лукаку (72, пен.).

После этой игры «Интер» набрал шесть очков и вышел в лидеры турнирной таблицы серии А. «Кальяри», проиграв оба матча на старте сезона, занимает 18-е место.

В следующем туре «Интер» на своем поле сыграет против «Удинезе», а «Кальяри» в гостях встретится с «Пармой».